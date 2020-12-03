Вильнюс, , 14:15 — REGNUM По итогам ноября 2020 года в Литве дилеры реализовали 4525 экземпляров новых легковых и легких коммерческих машин (сегмент LCV) — на 1,2% меньше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает портал AutoTyrimai со ссылкой на данные государственной компании «Регитра».

Снижение продаж машин сегмента LCV в стране продолжается с марта нынешнего года. Если учитывать продажи только на рынке новых легковушек, то они в ноябре снизились на 0,1%, до 4328 экземпляров. Что же касается сегмента LCV, то здесь падение составило 20,6%. Всего же таких машин в стране была куплена 201 единица.

Самой продаваемой моделью у автолюбителей Литвы в ноябре в сегменте легковых машин был Jeep Renegade. Его предпочли приобрести 995 покупателей. На втором месте Fiat 500 с результатом 567 проданных автомобилей. На третьем месте оказался Fiat Panda (531 ед.).

Среди автомобилей сегмента LCV самой популярной была модель Peugeot Boxer (38 ед.).

Напомним, по итогам октября текущего года в Литве было куплено 3728 новых легковых и легких коммерческих машин, что на 14,2% меньше, чем в октябре прошлого года.

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