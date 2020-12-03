Москва, , 14:03 — REGNUM Правительство России рассмотрит законопроект о расширении цифровых практик в сфере рыболовства. Об этом 3 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство предлагает проводить торги по рыбе и другим видам водных биоресурсов в электронной форме. Это максимально открытая процедура, в которой все конкурируют на равных», — сообщил Мишустин.

Он отметил, что за ходом таких торгов можно будет наблюдать по «удалёнке», что удобно для участников.

Планируется, что регулирование по электронным аукционам начнёт действовать с 2021 года. При этом в некоторых местах всё останется по-прежнему — в основном, там, где ведут традиционный промысел коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.