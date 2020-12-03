Москва, , 14:11 — REGNUM Сроки восстановления реальных доходов граждан напрямую зависят от даты начала массовой вакцинации населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя прогноз о том, что доходы населения после спада в 2020 году будут восстанавливаться больше года.

По его словам, реальный доходы населения России могут восстановиться до уровня января-февраля 2020 года примерно через один-два года.

«Год-два — это разумная оценка при условии, что за какое-то разумное время будет найдена вакцина и закончится пандемия. Если эти условия принять, то год-два — разумная оценка того, как быстро восстановятся доходы граждан. Но что-то уверенно можно будет говорить после того, как пойдёт массовая вакцинация», — заявил Хестанов.

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