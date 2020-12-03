Москва, , 13:49 — REGNUM Внедрение в России цифрового рубля требует больших денег, но не факт, что российские власти будут их тратить рационально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию о том, что для создания устойчивой системы для цифрового рубля потребуется около 25 млрд рублей.

«Безусловно, выпуск цифрового рубля требует денег. Нужно программное обеспечение, нужны определенные защищенные мощности, нужны защищенные data-центры, желательно класса «А», и так далее. Но, зная, как расходуются деньги, я думаю, что здесь применим тот же подход, что и к автомобильным дорогам, которые у нас оказываются значительно дороже, чем в странах Запада, которые сопоставимы с нами по климатическим условиям, — сказал Делягин. — Разделите эту цифру на четыре, и вы получите реальные расходы. Боюсь, что в истории с цифровым рублем принцип точно такой же».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что с появлением цифрового рубля в экономической жизни РФ и ее граждан не изменится ничего.

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