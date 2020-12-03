Москва, , 13:46 — REGNUM Америка сделает с Германией то же самое, что ФРГ сделал со странами Восточной Европы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Если мы не успеем достроить «Северный поток — 2» до августа 2021, когда в Германии сменится власть, то мы его не достроим никогда. И нам нужно понимать, что Германия будет деиндустриализироваться. Американцы сделают с немцами то, что немцы сделали с Восточной Европой. Ликвидируют немецкую эту промышленность, — сказал Делягин. — Поэтому потребление нефти и газа в Европе сократится в горизонте 10 лет. И нам надо исходить из этого. Кроме того, если мы допустим государственный переворот в Белоруссии, то всякий транзит нефти и газа через Белоруссию будет для нас закрыт. И мы не сможем поставлять нефть и газ по трубопроводам в Европу».

Это, как полагает Делягин, реальная стратегическая перспектива.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин назвал одну из главных угроз мировому судоходству.

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