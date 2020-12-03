Москва, , 13:43 — REGNUM Регионам России направят дополнительно 10 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов. Об этом 3 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня примем решение о выделении ещё одного транша помощи для обеспечения сбалансированности бюджетов, направим на эти цели 10 млрд рублей», — сказал он.

По словам Мишустина, средства получат ещё 25 регионов России. Общий объём поддержки составит 300 млрд рублей.

Дополнительное финансирование позволит субъектам выполнить социальные обязательства в 2020 году, выплатить зарплаты, приобрести лекарства, поддержать ЖКХ, а также реализовать проекты внутри регионов.