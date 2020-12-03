Москва, , 13:40 — REGNUM Американский флот может в любой момент закрыть мировое судоходство, а через некоторое время такой же мощи может достичь и флот Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Мир начал распадаться на куски. Этот процесс ускорился в результате коронабесия. И нужно понимать, что презумпция разумности больше не работает. По крайней мере, применительно к правительствам Запада. То есть предположение, что они будут делать то, что им выгодно, более не оправдано, — сказал Делягин. — Они являются рабами финансовых спекулянтов и капитала социальных платформ и способны нанести своим странам какой угодно ущерб и урон. Никакой вменяемостью там и не пахнет».

Как пояснил Делягин, всем странам нужно извлечь урок из последствий коронакризиса.

«И нужно всё переносить на свою территорию, — сказал Делягин. — Ситуация, когда у вас добыча на другом конце света, — это ситуация неприемлемого риска. Потому что американский флот может в любой момент закрыть мировое морское судоходство. Через некоторое время этой же мощи может достичь и китайский военно-морской флот. Соответственно если вы не являетесь партнерами того или другого, вам всё надо иметь у себя. Чтобы вам не перерезали торговые коммуникации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, как РФ будет страдать от выполнения сделки ОПЕК+.

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