Москва, , 13:38 — REGNUM Если бы РФ управляли люди, заинтересованные в защите российских интересов, то они добились бы пересмотра соглашения ОПЕК+. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз рейтингового агентства Fitch о том, что усилия ОПЕК+ будут направлены на устранение дисбаланса в спросе и предложении на нефтяном рынке.

«Если бы РФ управляли люди, заинтересованные в защите российских интересов, то они добились бы пересмотра соглашения ОПЕК+, и чтобы регулировалась не добыча, а экспорт, — сказал Делягин. — Но поскольку российское руководство соблюдает чьи угодно интересы, кроме России, то ОПЕК+ сохранится в нынешнем виде и будет ограничено производство. Мы будем продолжать страдать от него в наибольшей степени, потому что, в отличие от других участников ОПЕК+, у нас есть большое внутреннее потребление».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал о том, как будет восстанавливаться мировой рынок нефти.

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