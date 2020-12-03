Москва, , 13:37 — REGNUM «Волна коронабесия» была инспирирована глобальными корпорациями и глобальным бизнесом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз рейтингового агентства Fitch, согласно которому в 2021 году глобальный рынок нефти и газа встанет на путь восстановления.

«Мы видим волну коронабесия, которая накрывает весь мир. Мы видим, что эта волна инспирирована глобальными корпорациями и глобальным бизнесом. И мы видим, что в странах, которые заботятся о своих гражданах, второй волны коронавируса нет. А в странах, которые заботятся не о гражданах, а о бизнесе, вторая волна есть. Можно прогнозировать объективные процессы, но нельзя прогнозировать процессы субъективные, связанные с активными действиями каких-либо глобальных группировок, — сказал Делягин. — Мы не можем прогнозировать динамику нефтяного рынка, потому что она в значительной степени зависит от коронабесия. Будет оно усиливаться или нет. При прочих равных условиях цена на нефть, конечно, восстановится».

При этом Делягин подчеркнул, что если Европа «уничтожит свою экономику, устроив еще один локдаун», то понятно, что нефть будет стоить не очень много.

«Но пока, если исходить из того, что всё идет, как идет, я думаю, что мечтать о более чем 50 долларах за баррель, может быть, и опрометчиво, но 50 долларов или чуть меньше — это вполне нормальная оценка», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Fitch, глобальный рынок нефти и газа в 2021 году встанет на путь восстановления, но улучшения будут умеренными и неопределенными,

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