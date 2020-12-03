Москва, , 13:29 — REGNUM Правительство РФ рассмотрит законопроект, расширяющий возможности предоставления льгот многодетным семьям. Об этом 3 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на заседании рассмотрят законопроект, «который расширяет возможности одной из самых востребованных мер поддержки — льгот по ипотеке для семей с тремя и более детьми».

Мишустин напомнил, что многодетные семьи имеют право получить от государства до 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Согласно законопроекту, средства могут быть направлены не только на покупку и строительство жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору о долевом участии (ДДУ), а также для ремонта или паевого взноса в ЖСК.