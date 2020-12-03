Чебоксары, 3 декабря 2020, 13:14 — REGNUM В Чувашии из резервного фонда выделяют средства на инженерные изыскания на земельном участке в Козловском районе, где в 2021 году планируется построить федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей». Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 3 декабря, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Место строительства мемориала, посвящённого бойцам Сурского рубежа
Место строительства мемориала, посвящённого бойцам Сурского рубежа
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Из резервного фонда Чувашии в 2020 году выделено 600 тыс. рублей министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии. Средства будут переданы подведомственному казенному учреждению «Республиканская служба единого заказчика».

«В целях выполнения комплекса работ по инженерным изысканиям на земельном участке для подготовки проектной документации на установку и благоустройство территории мемориального объекта, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла», — говорится, в частности, в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, Российское военно-историческое общество объявило конкурс по разработке федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Организаторы отмечают, что в России «много памятников посвящено военному подвигу, однако героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях». Работы принимают до 15 февраля 2021 года. Мемориал построят в 2021 году в Козловском районе Чувашии.

Напомним, что ранее пятеро жителей Козловского района отдали свои земли, чтобы этот монумент был построен: это Александр и Людмила Прохоровы, Ольга Плотникова, Николай Пантелеев и Александр Кудряшов. Они безвозмездно передали 3 гектара земель.

Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов и краеведов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии при строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. В год 75-летия Великой Победы проект получил поддержку на государственном уровне региона и в 2021 год указом главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.