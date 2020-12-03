Киев, , 13:10 — REGNUM В ноябре 2020 года на Украине покупка населением наличной валюты превысила объем продажи, сообщил 3 декабря национальный банк страны.

Согласно источнику, в ноябре украинцы сократили продажу валюты на 3% по сравнению с октябрем текущего года — до 1,32 млрд долларов в эквиваленте, а покупка валюты выросла на 11,7% — до 1,44 млрд долларов в эквиваленте.

Нацбанк отдельно подчеркивает, что такая ситуация зафиксирована впервые с начала года — до этого украинцы всегда больше продавали валюты, чем покупали.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным НБУ, в 2019 году на Украине продали через банковскую систему 14,943 млрд долларов, а купили на 176,8 млн долларов меньше этой суммы.