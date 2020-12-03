Кызыл, , 12:41 — REGNUM В правительстве Тувы планируют поддержать малый и средний бизнес, снизив налоги в два раза в 2021 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в настоящее время уже определены параметры налогового режима.

Согласно докладу зампреда правительства Александра Брокерта главе региона Шолбану Кара-оолу, налоговая ставка для индивидуальных предпринимателей в следующем году снизится с 6% до 3%.

«Также в два раза — с 15% до 7% — будет снижена ставка для тех, кто работал по системе «доходы и минус расходы», — отметил зампред.

Тем временем министерство экономики и Фонд поддержки малого бизнеса сосредоточились на кредитовании предприятий в сфере промышленности и сельского хозяйства. По словам зампреда, поддержку получат только те, кто занимается производством, а не посредники.

Кроме того, на сегодня продолжают действовать другие меры поддержки пострадавших от пандемии компаний.