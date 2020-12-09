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Форекс — мир неограниченных финансовых возможностей. Это мир, в котором каждый может достичь поставленной цели, обрести финансовую независимость и со временем стать как минимум авторитетным преподавателем или успешным управляющим.

Однако от новичка до профессионала трейдеру предстоит пройти долгий путь. Кто-то сдается, кто-то понимает, что Форекс — это «не его», а кто-то упорно шаг за шагом преодолевает всё новые и новые пики, со временем вырастая в гуру трейдинга.

? Вопрос: с чего начать профессиональный путь на Форексе?

Торговля на Форексе невозможна без посредника, который выводит сделки трейдера на международный рынок. Этот посредник — брокер. Именно с выбора надежного брокера начинается трейдинг. На анализ торговых условий каждого брокера, знакомство с отзывами (порой весьма субъективными) уходят дни. Но зачем тратить столько времени, если этот анализ уже проведен аналитиками МОФТ? МОФТ — это сервис, на котором собрана самая полная информация по всем популярным брокерам СНГ.

Более 10 лет эксперты МОФТ каждый день анализируют для Вас всю информацию о брокерах и собирают объективные отзывы от реальных клиентов. Вам не нужно пересматривать десятки сайтов — всё, что может помочь принять правильное решение, уже есть на сайте сервиса МОФТ. Также аналитики сервиса ежемесячно проводят сравнительный мониторинг брокеров, оценивая результаты их работы по более чем 100 критериям.

Для удобства пользователей на сайте МОФТ добавлен функционал, позволяющий сравнивать брокеров по любым параметрам. Каждый месяц на основе совокупности всех факторов формируется Рейтинг Форекс Брокеров.

А еще МОФТ — это аналитический портал, где можно найти ежедневные обзоры рынков, новости, описание индикаторов и стратегий с практическими примерами, пообщаться с единомышленниками на форуме. И всё это абсолютно бесплатно!

Чем МОФТ полезен новичкам

Сервис, помогающий проанализировать торговые условия и выбрать брокера — только одна из функциональных возможностей сайта. МОФТ — это рибейт-сервис, позволяющий каждому трейдеру сократить торговые издержки на Форексе и иногда даже получить дополнительный доход от развития собственной партнерской сети.

Схема компенсации торговых издержек (спреда) построена на классической модели кэшбека. Трейдер совершает сделку у брокера, брокер получает спред (комиссию за посреднические услуги), делится ею с МОФТ, а МОФТ ее часть отдает трейдеру. В этой схеме выигрывают все:

Трейдер получает частичную компенсацию спреда. Бесплатно! Чтобы стать клиентом МОФТ, не нужно платить комиссию при регистрации или взносы.

Брокер привлекает новых клиентов. МОФТ — это крупнейшее сообщество трейдеров в СНГ, поэтому брокеры заинтересованы в партнерстве.

! Важно! Компенсация спреда начисляется независимо от результата сделки трейдера. Рибейт приходит трейдеру в том числе и по убыточным сделкам.

Пример расчета суммы компенсации спреда от МОФТ Условия компенсации отличаются в зависимости от брокера, типа счета и торгового актива. В качестве примера возьмем базовые условия: рибейт по любому активу составляет 80% от вознаграждения МОФТ. Вознаграждение МОФТ в свою очередь составляет 70% от спреда. Трейдер совершил сделки суммарным объемом 5 лотов по паре EUR/USD. Средний спред составил 2 пункта.

Трейдер совершил сделки суммарным объемом 5 лотов по паре EUR/USD. Средний спред составил 2 пункта. Стоимость 1 пункта по 1 полному стандартному лоту EUR/USD рассчитывается так: 0,0001 * 100 000 = 10 долларов США. Расходы трейдера на спред составили 10*2*5 = 100 долларов США.

Стоимость 1 пункта по 1 полному стандартному лоту EUR/USD рассчитывается так: 0,0001 * 100 000 = 10 долларов США. Расходы трейдера на спред составили 10*2*5 = 100 долларов США. МОФТ получает вознаграждение от брокера в сумме 100*0,7 = 70 долларов США.

МОФТ получает вознаграждение от брокера в сумме 100*0,7 = 70 долларов США. Трейдер получает компенсацию спреда в сумме 70*0,8 = 56 долларов США. Если бы трейдер работал с брокером без помощи МОФТ, его затраты составили бы 100 долларов США, но благодаря МОФТ они уменьшились более чем на 50% — до 44 долларов США.

Вознаграждение от МОФТ за 1 лот — ТОП 5 компаний из рейтинга

Брокер Выплата от спреда Сумма выплаты в $ RoboForex 40% от 5,2 Forex4you 68% от 3,4 EXNESS 32% от 2,88 Instaforex до 30% от 1,6 WELTRADE до 30% от 3,6

Как стать участником МОФТ

Чтобы стать участником МОФТ, нужно пройти бесплатную регистрацию. Это можно сделать как непосредственно на сайте, так и через социальные сети. Регистрация занимает менее 5 минут. После регистрации аккаунт МОФТ нужно связать со счетом брокера. Компенсация будет начисляться на баланс аккаунта в МОФТ.

Форма регистрации МОФТ

! Важно! Технически модель автоматической компенсации спреда устроена так, что возмещение возможно только по брокерским счетам, открытым по партнерским ссылкам МОФТ, то есть через сайт Объединения. Если у Вас уже есть действующий счет, то обратитесь в Службу поддержки МОФТ — она подскажет, как поступить.

Как получить компенсацию спреда, если у Вас еще нет счета у брокера, и Вы планируете пройти регистрацию через сайт Объединения (подробный алгоритм):

Выбрать брокера из Рейтинга Форекс брокеров МОФТ. Вы можете работать с любым количеством брокеров, рибейт будет начисляться по всем сделкам. Перейти по партнерской ссылке на сайт брокера. Ссылка указана на персональной странице каждого брокера из Рейтинга. Открыть реальный счет, пройти у брокера верификацию. В Личном кабинете МОФТ во вкладке «Счета» указать номер открытого реального счета. Внести деньги на счет брокера и начать совершать сделки.

Частота компенсации разная. По отдельным счетам возмещение начисляется по каждому закрытому торговому дню, возможно ежемесячное начисление рибейта. Можно вывести деньги через электронные платежные системы или перечислить их на торговый счет у брокера.

Служба поддержки МОФТ готова ответить на любые вопросы. Быстро и профессионально! Связаться с ней можно по телефону, электронной почте или через форму обратной связи.

Как МОФТ защищает интересы инвесторов

Членство в МОФТ выгодно и активным, и пассивным инвесторам. Ведь Объединение трейдеров — это не только услуга рибейта и аналитика, но и всесторонняя поддержка трейдеров в любых вопросах. МОФТ имеет собственный юридический департамент, который готов отстаивать интересы членов Объединения в спорных и конфликтных ситуациях. Выступая в качестве арбитра, МОФТ старается объективно разобраться в сути вопроса и найти решение, которое бы удовлетворило обе стороны.

Инвесторы с крупным капиталом отдают предпочтение работе с брокерами через МОФТ, так как понимают, что позиция Объединения — это позиция сотен тысяч трейдеров. И отстаивать ее в таком случае гораздо легче. В свою очередь брокеры понимают, что при партнерстве с трейдерами через МОФТ очень важна репутация. Ведь для брокеров Объединение — это платформа, позволяющая привлечь клиентов. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы конфликтных ситуаций с трейдерами не возникало.

Каждый трейдер, работая через МОФТ, может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Членство в Объединении — это защита инвестиций, увеличение их доходности, информационная и техническая помощь в любую минуту.

Факты о МОФТ в цифрах Время работы Более 10 лет Сумма выплат клиентам Свыше 10 000 000$ Размер рибейта До 100% от части спреда Количество клиентов Более 300 000 Количество брокеров-партнеров Более 150 компаний Количество аналитических прогнозов/день Более 50 Количество уникальных финансовых новостей/день Более 200 Количество эксклюзивных бонусов Более 20 Всего сообщений на Форуме трейдеров Свыше 1 000 000

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Выбирая партнера из Рейтинга Форекс брокеров МОФТ, Вы экономите время. Вам не нужно анализировать десятки сайтов и отзывов, составлять сравнительные таблицы. Всё это уже сделано аналитиками МОФТ. Компании из ТОП Рейтинга — это наиболее популярные брокеры, зарекомендовавшие себя в качестве надежных партнеров с оптимальными торговыми условиями. Над составлением Рейтинга и постоянной актуализацией информации в нём работают десятки профильных специалистов. Честность и объективность — главный подход при его составлении. У Рейтинга МОФТ не существует аналогов, потому что МОФТ — это крупнейшее сообщество трейдеров, уделяющее внимание всем важным аспектам работы брокера. Становясь участником МОФТ, Вы получаете возможность уменьшить расходы на трейдинг и становитесь членом профессионального Клуба трейдеров. Вот почему первые шаги по выбору брокера лучше делать через МОФТ. Ведь МОФТ — это надежный помощник, с которого начинается Форекс!