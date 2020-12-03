Киев, , 12:29 — REGNUM Согласно меморандуму Украины и МВФ, есть десять структурных маяков, которые Киев должен выполнить в рамках нынешней программы сотрудничества.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию «Корреспондент», материал опубликован вечером 2 декабря.

Премьер заявил, что четыре условия МВФ Украина уже выполнила, еще шесть находятся, с опережением сроков, на стадии выполнения.

«К этому у чиновников фонда вопросов нет. Украина продолжает сотрудничество с МВФ. У нас есть взаимопонимание, и мы быстро сближаем позиции», — заявил Шмыгаль.

Вместе с тем он уточнил, что основное беспокойство у МВФ вызвала смена руководителя Нацбанка Украины, которая произошла летом.

«Фонд изучал ситуацию, смотрел, как будет действовать новое руководство национального банка, сохранится ли независимость этого института. Визит главы НБУ в Вашингтон и его общение с международными партнерами эти вопросы во многом сняли. Но далее последовал спровоцированный решением Конституционного суда антикоррупционный кризис, решение КС обескуражило и послов стран G7, и МВФ», — сказал глава правительства Украины.

Он подчеркнул, что сейчас Киев рассчитывает на оглашение в этом году даты приезда миссии фонда на Украину, по результатам которого возможно решение о выделении следующих траншей. Шмыгаль добавил, что текущая экономическая ситуация в принципе позволяет «пережить паузу» в отношениях с МВФ.

ИА REGNUM напоминает, что новую программу сотрудничества на 5 млрд долларов Украина и МВФ подписали в июне этого года. Киев почти сразу же получил первый транш в 2 млрд долларов, предполагалось, что до конца года фонд выделит еще несколько траншей. Однако из-за внутриполитических событий отношения были фактически заморожены. Многие эксперты считают, что МВФ не устраивает в принципе внутренняя политика президента Зеленского, а о конкретных «маяках» речь давно не идет.