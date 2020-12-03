Москва, , 12:11 — REGNUM В 2021 году на российском рынке появятся две новых модели японского автопроизводителя Infiniti. Об этом сообщает издание Autonews.

В конце следующего года компания Infiniti планирует вывести на авторынок России новый купеобразный кроссовер QX55. Он построен на основе модели FX. Официальная премьера этого авто прошла совсем недавно — в ноябре.

Под капотом нового Infiniti QX55 будет функционировать двухлитровый бензиновый силовой агрегат VC-Turbo, который выдаёт 249 «лошадей» (380 Нм). С ним в паре будет трудиться вариаторная трансмиссия и привод 4×4.

Другой новинкой японской компании для России в 2021 году станет кроссовер QX60 нового поколения. Какое будет техническое оснащение у этого авто в компании не сообщают.

Ранее компания Infiniti в РФ объявила о начале приёма заказов на рестайлинговый 405-сильный внедорожник QX80 с модернизированным Bluetooth-модулем и системой управления голосом, которая может распознавать до 6000 команд.

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