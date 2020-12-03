Кострома, , 12:07 — REGNUM Дума города Костромы утвердила прогнозной план приватизации муниципального имущества на 2021 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Администрация Костромы

В 2021 году администрация Костромы планирует приватизацию и продажу муниципального имущества на 171,6 миллиона рублей. По прогнозу, в 2022 году бюджет сможет рассчитывать на 4,4 миллиона рублей поступлений от продажи муниципальной собственности, в 2023 — на 34,6 миллиона. В перечне имущества, которое власти намерены продать, значатся 17 нежилых помещений, 27 зданий, земельные участки и один объект незавершённого строительства. Часть недвижимости находится «в стадии разрушения».

Отметим, что столь же серьезными были планы властей Костромы и в 2019 году. Однако вместо заявленных 170 миллионов рублей в бюджет Костромы поступило всего 4,4 млн. Большинство торгов в прошлом году были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.