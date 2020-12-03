Москва, , 11:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает положительного эффекта от закона, разрешающего хранение агрохимикатов в портах.

«Деньги возвращаются в Россию. Наши деньги нашей экономики сегодня работают на прибалтийские страны, потому что отгрузка производится агрохимикатов, а попросту говоря, удобрений, в портах прибалтийских стран. Ежегодно наша страна теряет около 8 млрд рублей — сумма, сопоставимая с бюджетом таких городов как Орёл, Кострома, Смоленск», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также ответил на вопрос о сохранении экологии.

«Давайте сохранять экологию в своей стране, но когда мы обсуждаем эту тему, должны понимать — транспортировка идёт по нашей стране? По нашей стране. Почему же мы не обсуждаем экологию?» — говорит он.

По мнению парламентария, критики закона хотели сохранить объёмы в прибалтийских портах, «потому что в части этих портов собственность находится в руках, в том числе и российских бизнесменов».

"Но речь идёт об интересах государства, нам нужно думать о своей стране, нам нужно думать о наших гражданах. Нам необходимо принимать решения, которые усилят наш экономический потенциал, хватит разбрасываться своими ресурсами», — уверен спикер Госдумы.

В целом, говорит он, «это решение плюс даст однозначный как по рынку труда, так и по отчислению налогов в экономику нашей страны и экономический потенциал нашего государства вырастет».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 декабря Совфед одобрил закон, разрешающий хранение агрохимикатов в водоохранной зоне портов.

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