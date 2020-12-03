Москва, , 11:49 — REGNUM С появлением цифрового рубля в экономической жизни РФ и ее граждан не изменится ничего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Я думаю, что с появлением цифрового рубля ничего не изменится. Это просто ответ на веяния времени, связанный с появлением аналогов денежных знаков электронного формата, — пояснил Сафонов. — Это не более чем инновация, дабы не отстать от других. Какой-то отдельной самоценности цифровой рубль точно иметь не будет. В России нет экономических игроков, которым был бы остро необходим такой инструмент, как цифровой рубль. Потому что это не самостоятельный финансовый инструмент».

Напомним, что ранее появилась новость о том, что для создания инфраструктуры, обеспечивающей устойчивость системы цифрового рубля, может потребоваться до 25 млрд рублей.

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