Москва, , 11:50 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2020 года самыми ликвидными (ликвидность автомобиля — это возможность быстрой продажи по рыночной цене или с минимальными потерями) трехлетними автомобилями на российском рынке стали южнокорейские машины. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

«Корейцы» стали самыми ликвидными в массовом сегменте среди 105 моделей 28 брендов. Их остаточная стоимость составила 79,51%.

На втором месте по ликвидности идут европейские марки — 78,72%. Третье место у «японцев». Остаточная стоимость таких автомобилей с 2017 года упала до 75,36%.

Далее идут автомобили из: США (71,81%), России (71,52%) и Китая (65,96%).

При этом, если брать только китайских производителей, то в рейтинге ликвидности они располагаются в следующем порядке: Geely (75,13%), Changan (69,09%), Chery (66,65%), FAW (63,19%) и Lifan (63,15%).

Напомним, в сентябре текущего года средняя стоимость подержанных машин в РФ составляла 602,6 тыс. рублей, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году.

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