Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Согласно последним статистическим данным кредитного агентства UC, в ноябре число банкротств в нескольких отраслевых сегментах экономики Швеции вновь начало расти. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Число банкротств компаний в гостиничном и ресторанном бизнесе выросло на 12% по сравнению с ноябрем прошлого года. Количество разорившихся компаний в транспортной отрасли и оптовой торговле выросло на 26% и 16% соответственно.

«В 2020 году в отдельных отраслях мы наблюдали резкий рост числа банкротств в марте, апреле и мае. Тогда разорились многие и без того слабые компании. До сегодняшнего дня мы наблюдали восстановление, но теперь положительная тенденция, похоже, прервана», — заявил экономист кредитного агентства Ричард Дамберг.