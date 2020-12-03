Москва, , 11:44 — REGNUM Федеральный бюджет на 2021−2023 годы социально ориентирован, сформирован план-программа работы с правительством по реализации норм закона, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Бюджет принят, и, как уже ранее говорил, он социально ориентирован. 37% расходных полномочий бюджета составляют социальные расходы, включая и здравоохранение, и образование, поэтому можно сейчас уже с уверенностью сказать, что бюджет имеет социальную направленность, и это сделано не случайно», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил рост расходов на здравоохранение.

«Растут расходы на здравоохранение, на поддержку в связи с пандемией. И, несмотря на то, что доходная часть бюджета уменьшилась, — мы с вами понимаем, что пандемия принесла всем проблемы в экономике — вот эти проблемы никак не скажутся на решении социальных задач», — сказал Володин.

При этом спикер Госдумы напомнил, что парламентарии приняли постановление, которым закреплено, что «если будут дополнительные доходы, правильно было бы их направить на выравнивание бюджетных возможностей регионов» для сокращения разрыва бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

По словам Володина, Госдума продолжит работу с правительством РФ по обеспечению жильём детей-сирот.

«Мы с правительством будем работать вместе в решении этой проблемы, потому что средства выделяются ежегодно, но прорыва, решения вопроса кардинального пока нет, поэтому мы выделили для себя это как приоритет в работе с правительством», — заявил спикер Госдумы.

Кроме того, продолжил парламентарий, если дополнительные средства поступят в бюджет за счёт ненефтегазовых доходов, будет правильно провести модернизацию городского общественного транспорта. Дополнительные средства, по мнению депутатов Госдумы, также могут быть направлены на поддержку комплексного развития сельских территорий в части сельской ипотеки.

«Таким образом для себя сформировали уже план-программу совместной работы с правительством по реализации норм закона о бюджете», — сказал Володин.

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