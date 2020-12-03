Магас, , 11:32 — REGNUM Авиакомпания «Победа» не будет выполнять полеты в Ингушетию с 3 декабря. Причиной отмены запланированных рейсов стало введение в действие с сегодняшнего дня новой структуры воздушного пространства в европейской части России, объяснили ситуацию в аэропорту «Магас».

"В связи с тем, что Росавиация не уложилась в сроки публикации соответствующих изменений, аэронавигационная информация для воздушных судов Boeing-737−800 авиакомпании «Победа» не внесена в базу данных для аэродромов Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас, Петрозаводск и Ярославль», — цитирует представителя аэропорта интернет-газета «Ингушетия».

Все рейсы с 3 по 31 декабря популярного лоукостера «Победа» в Ингушетию отмененны.

По данным РБК, всего «Победой» отменены до конца декабря около 30% рейсов в семь российских городов из-за неготовности навигационных баз данных поставщиком Jeppesen. В частности, не будут выполняться полеты в Ингушетию, где не работает система точного захода на посадку.