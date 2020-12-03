Москва, , 11:30 — REGNUM Южнокорейская компания Genesis (принадлежит Hyundai Motor) объявила цены на новое поколение бизнес-седана G80 и кроссовер GV80 в России. Об этом сообщает пресс-служба Genesis.

Новый бизнес-седан G80 третьего поколения и кроссовер GV80 будут представлены в пяти комплектациях. Стоимость самой дешёвой версии бизнес-седана составит 3 500 000 рублей, а топовой — 5 500 000 рублей. Цена кроссовера будет варьироваться от 4 050 000 рублей до 6 400 000 рублей.

В линейке агрегатов G80 на российском рынке будут: бензиновый турбированный мотор объёмом 2,5 л мощностью 249 л. с. (422 Нм) и 3,5-литровый V6 производительностью 379 лошадей (530 Нм).

В базовой комплектации обеих моделей силовые агрегаты сочетаются с восьмискоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Ранее компания Genesis представила модернизированный спортивный седан G70. Его продажи начнутся не ранее 2021 года в Южной Корее.

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