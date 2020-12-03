Москва, , 11:32 — REGNUM Большинство туроператоров и отельеров увеличили продажи по России на 40% на втором этапе программ туристического кешбэка. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

Такая мера, пояснили в ведомстве, привела к росту продаж на 40% и серьёзно поддержала туристический бизнес осенью, когда спрос на услуги снижается. Программа кешбэка будет действовать до 5 декабря, её участникам возвращают до 20 тыс. рублей на карту «Мир» при покупке тура или оплате проживания в гостинице.

Условия акции позволяют отправиться в поездку до 10 января 2021 года. В Ростуризме подчеркнули, что государство путём возврата денег за отдых внутри страны позволяет гражданам экономить и поддерживает отрасль.

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