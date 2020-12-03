Кызыл, , 11:19 — REGNUM Власти Тувы не будут вводить жёсткие ограничения для бизнеса в период новогодних праздников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, принятые по инициативе Роспотребнадзора меры не должны нанести существенного ущерба большинству заведений общественного питания.

Отмечается, что ведомство настаивало на принятии «довольно серьезных мер ограничений». Однако руководство региона ввело лишь ограничение по площади по площади. Так, на каждого посетителя кафе должно быть не менее 4 квадратных метров. А всего число гостей не должно превышать 50 человек.

«В любом случае планируется не оставлять в беде те немногочисленные предприятия общепита Тувы, которые смогут реально пострадать от таких ограничений», — отметили в правительстве.

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