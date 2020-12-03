Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM За первые десять месяцев 2020 года Volkswagen Tiguan стал самым доходным автомобилем авторынка Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Всего с января по октябрь в Санкт-Петербурге продано 2327 моделей Volkswagen Tiguan на общую сумму 4,5 млрд рублей.

На втором месте по доходности разместился кроссовер Hyundai Creta. Он был продан в количестве 3281 автомобиля на сумму 4 млрд рублей. Тройку лидеров в рейтинге по доходности замыкает Mitsubishi Outlander (1917 ед.; 3,5 млрд рублей).

Далее по списку идут: BMW X5 (608 ед.; 3,2 млрд рублей) и Volkswagen Polo (3413 ед.; 3 млрд рублей).

Напомним, в октябре 2020 года в Москве лидером по доходности среди машин стала немецкая модель Mercedes-Benz GLE-Класса. За отчётный месяц дилерам удалось реализовать в российской столице 386 экземпляров таких авто на сумму в 2,3 млрд рублей.

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