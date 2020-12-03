Обнинск, Калужская область, , 15:34 — REGNUM Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области (АИРКО), являющееся ключным проводником региональной политики в сфере инноваций, было создано одним из первых в России в 2010 году в Обнинске. В эти дни агентство отмечает своё 10-летие. Об этом 3 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АИРКО Павел Гранков.

Инновационные компании выиграли гранты. airko.tilda.ws

Согласно результатам рейтингов АИРР, Калужская область стабильно входит в десятку наиболее сильных инновационных регионов России (в 2019 году — шестое место). С момента создания АИРКО в регионе сформировано восемь кластерных сообществ, которые объединяют свыше 350 предприятий и организаций. Предприятия кластеров имеют доступ к различным видам государственной поддержки, в том числе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Наиболее продвинутым является региональный фармацевтический кластер. Сегодня он объединяет 66 участников, выпускающих более 160 лекарственных препаратов. За восемь лет объем производства увеличился более чем в десять раз — с 5 млрд рублей в 2012 году до 55,2 млрд в 2019 году. Кластер стал первым в России обладателем европейского серебряного сертификата Cluster Excellence.

В IT-кластер входят более 130 предприятий, на которых работают 17 тысяч человек. Под эгидой кластера сформирована комплексная система подготовки кадров: работают IT-школы, открыт IT-лицей. В планах — создание IT-кампуса на 200 человек с углубленным изучением информационных технологий. Немало достижений и в рамках композитного кластера. Участниками кластера являются более двадцати предприятий, связанных в первую очередь с трансфером композитных технологий в гражданский сектор экономики. Предприятия производят целый спектр продукции для строительства и сектора ЖКХ. Уникальным для России также является опыт Калужской области по формированию сети центров молодежного инновационного творчества, первый из которых был создан в Обнинске в 2012 году. Сегодня его филиалы успешно работают в калужских городах Сосенский, Балабаново, Малоярославец и Жуков. Хорошо известны своейдеятельности и другие кластеры АИРКО: автомобильный, агропромышленный, образовательный, туристический, ядерный.

«За десять лет работы по линии Фонда привлечено 860 млн рублей в НИОКР и коммерциализацию проектов, со-инвестиции по данным проектам превысили 650 млн рублей. Всего общая сумма привлеченных средств на поддержку инноваций составила более 3,2 млрд рублей», — сказал Павел Гранков.

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