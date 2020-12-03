Москва, 3 декабря 2020, 11:03 — REGNUM Правительство России рекомендовало прекратить полномочия председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщает 3 декабря официальный сайт правительства.
Директиву об этом, предназначенную для представителей государства в совете директоров АО «Роснано», подписал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Согласно документу, представители государства должны проголосовать за сложения полномочий Чубайса и за избрание новым руководителем корпорации первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России рекомендовало назначить на пост председателя правления УК «Роснано» первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.
Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ рекомендовало Куликова избрать главой Роснано