Москва, , 11:03 — REGNUM Правительство России рекомендовало прекратить полномочия председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщает 3 декабря официальный сайт правительства.

Директиву об этом, предназначенную для представителей государства в совете директоров АО «Роснано», подписал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Согласно документу, представители государства должны проголосовать за сложения полномочий Чубайса и за избрание новым руководителем корпорации первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России рекомендовало назначить на пост председателя правления УК «Роснано» первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

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