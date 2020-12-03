Москва, , 11:00 — REGNUM В России создание инфраструктуры для обеспечения киберустойчивости цифровой национальной валюты обойдется не менее чем в 20−25 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Сбербанка.

По данным издания, об устойчивости цифрового рубля и моделях его реализации говорили зампреды правления Сбербанка Анатолий Попов и Станислав Кузнецов.Как считает Кузнецов, если использовать для внедрения цифрового рубля одну из моделей Центрального банка, то придётся создавать с нуля уникальную систему стоимостью минимум 20−25 млрд рублей, так как действующий механизм киберустойчивости банковского сектора не справится с угрозами для новой формы валюты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о планах по офлайн оплате цифровыми рублями, «чтобы расплачиваться можно были ими там, где нет доступа к интернету». По ее мнению, это еще один фактор конкуренции на финансовом рынке, который будет побуждать банки предлагать более выгодные условия своим клиентам.

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