Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM Ростовские власти оценили предпроект скоростного трамвая оценили в 221,5 млн рублей. Средства на разработку будут выделены из бюджетов двух уровней — регионального и муниципального, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Власти рассчитывают, что предпроектные предложения и определение сметной стоимости самого проекта и строительства линий электротранспорта будут разработаны в 2021 году. Скоростной трамвай может протянуться от микрорайона Левенцовский до территории старого аэропорта на проспекте Шолохова, а также соединить центр города-миллионника с Северным жилым массивом и микрорайоном Суворовский.

ИА REGNUM напоминает, что ростовские власти летом 2019 года отказались от многолетней идеи строительства в Ростове-на-Дону классического метро. Заменить объект было решено скоростным трамваем, так называемым «легкорельсовым метро». При этом на его создание может уйти пять-шесть лет.

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