Москва, , 10:51 — REGNUM Правительство России рекомендовало назначить на пост председателя правления УК «Роснано» первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова, сообщает 3 декабря официальный сайт правительства.

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Соответствующую директиву для представителей государства в совете директоров АО «Роснано» подписал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Они поддержат, согласно документу, проект решения, по которому Куликов будет избран главой правления госкорпорации на пятилетний срок.

Также в директиве предписано проголосовать за сложение полномочий нынешнего председателя правления Анатолия Чубайса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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