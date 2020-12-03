Москва, , 10:50 — REGNUM Цифровой рубль может оказаться настолько эффективен при расчетах, что жители РФ начнут активно отказываться от наличных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил профессор РЭШ, директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

«Цифровой рубль (ЦР) — это третья форма рубля, после наличных и «электронных денег», то есть записей на счетах в коммерческих банках и других организациях. Поэтому ЦР всего лишь ещё немного упростит платежи, а также может оказаться полезным при потерях — если удастся лучше отслеживать, кому принадлежат ЦР, то потеря электронного кошелька может быть не очень опасной», — сказал Шибанов.

По сути, как пояснил профессор, цифровой рубль сочетает возможности наличных и электронных рублей.

«Мы уже привыкли к платежам через смартфоны — ЦР предоставит аналогичные варианты оплаты. При этом ЦР, вероятно, будет «деньгами Центрального банка», то есть в каком-то плане окажется чуть более сохранным инструментом, чем деньги на счетах в небольших банках, — сказал Шибанов. — Необходимость понятна — дать экономике ещё один инструмент для удобных платежей, немного снизить необходимость использования наличных во время пандемии, не оставаться вне современных тенденций других Центральных банков. Например, в Китае эксперименты уже закончены, и скоро «цифровой юань» будет массово использоваться».

Как полагает Шибанов введение цифрового рубля не сопровождается никакими рисками.

«Может быть некоторый переток средств со счетов до востребования в цифровые рубли, но это всего лишь снизит выгоды коммерческих банков, в основном крупных», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что в России большая часть экономических субъектов не почувствует существенных изменений в результате внедрения цифрового рубля.

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