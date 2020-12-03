Сеул, , 10:51 — REGNUM Товарооборот между Китаем и Северной Кореей за ноябрь сократился почти на 100%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

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Согласно опубликованным данным, в октябре 2020 года объём торговли между странами составил $1,7 млн, что на 99,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Приводя данные таможенной службы Китая в министерстве объединения Южной Кореи отмечают, что с марта по октябрь товарооборот между Китаем и КНДР не превышал отметку $100 млн, однако в октябре показатель сократился ниже $2 млн.

«Экономика Северной Кореи находится в очень тяжелом состоянии», — сообщили эксперты.

Известно, что в период с января по октябрь 2020 года объём торговли между странами сократился более чем на 70%.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что в ноябре текущего года в КНДР казнили работника таможни, который в обход коронавирусных ограничений ввозил товары из-за границы.