Москва, , 10:50 — REGNUM Российские дилеры приступили к приёму заказов на шестицилиндровые полноприводные версии S 350 d 4Matic и S 450 4Matic. Об этом сообщается на сайте «Драйв».

Официальная премьера новых Mercedes S-класса (серия W223) прошла ещё в сентябре нынешнего года. Производство их стартует в первом квартале следующего года.

Стоимость S 350 d 4Matic и S 450 4Matic в версии Business будет варьироваться от 11 120 000 до 11 850 000 рублей. В более дорогой версии Premium модели оцениваются в 12 550 000 и 13 370 000 рублей соответственно.

Начиная с базовой комплектации Mercedes S-класса серии W223 в РФ будет иметь светодиодную оптику, пневматическую подвеску, а также литые колёсные диски размером 19 дюймов, «обутые» в шины Run Flat.

Новинки будут оснащены рядным турбированным дизельным мотором объёмом 2.9 л мощностью 249 л. с. (600 Нм). Также в линейке агрегатов будет присутствовать трёхлитровый бензиновый мотор I6 производительностью 367 «лошадей» (500 Нм), который работает с 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost мощностью 22 л. с. (250 Нм).

Ранее компании Aston Martin и Mercedes-Benz подписали стратегическое техническое соглашение, благодаря которому британский автопроизводитель должен получить доступ к гибридным системам и системам электропривода немецкой компании. В обмен на это Aston Martin отдаст часть своих акций новому партнёру.

Читайте также: Обнародована стоимость самого мощного Mercedes-Benz