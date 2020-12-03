Зеленодольск, Татария, , 10:41 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил многомиллионный иск к АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», которое известно своими проектами противодиверсионных катеров, малых ракетных кораблей и прочих судов для ВМФ России. Претензии компании из Санкт-Петербурга пока не приняты к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Истцом выступает АО «Морские навигационные системы». Заявление подано 1 декабря 2020 года. Сумма иска — 24 816 308,27 рубля. Детали спора пока неизвестны. В ноябре та же компания направила в суд ещё два иска к зеленодольскому предприятию. 16 декабря 2020 года пройдёт заседание по делу о взыскании окончательного расчета по договору от 2013 года в размере 6 544 027 рублей 70 копеек с учетом НДС 18%. Претензию, поданную 30 ноября 2020 года, суд пока не принял. Речь идёт о 24 816 308,27 рубля.

Напомним, завод-ответчик работает в Татарии порядка 125 лет. Помимо военных судов, он выпускает пассажирские теплоходы, нефтеналивные танкеры и многое другое. Ранее по линии военно-технического сотрудничества он начал строительство фрегатов проекта «Гепард-3.9» для Вьетнама.