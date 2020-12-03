Москва, , 10:38 — REGNUM До пандемии коронавируса в России сдача квартиры в аренду приносила собственнику в среднем 7,8% годовых, что было значительно выше того процента, который давали депозитные вклады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

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«В 2020 году жители России значительно сократили объём своих депозитных вкладов, а основным местом приложения денежных средств стала недвижимость, — сказала она. — Это объективные действия, связанные с падением процентов по депозитным вкладам. Ключевая ставка снизилась на 1,75%, в связи с этим упали и ставки по депозитам, а по валютным вкладам в некоторых банках они перешил в отрицательные цифры. Естественно, вслед за этим, граждане стали изымать свои вклады из депозитов, и перемещать их в покупку недвижимости, что привело к ее подорожанию».

Как пояснила Иванкина до пандемии сдача квартиры в аренду приносила собственнику в среднем 7,8% годовых, что было значительно выше процента по депозитным вкладам.

«За время пандемии доход по аренде снизился на 25%, но тем не менее он находится в зоне, превышающей проценты по депозитам, поэтому вклады в недвижимость являются более выгодными, — пояснила эксперт. — 17% респондентов по исследованиям ДОМ. РФ и ВЦИОМ собираются вложить свои средства в покупку земельных участков. Если это делается для себя, для своей семьи — это правильное направление инвестирования, так как в долгосрочной перспективе цена на земельные участки растет. Однако нужно иметь в виду, что инвестиции в земельные участки являются низколиквидными и срок их продажи может занять от нескольких месяцев до нескольких лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост цен на квартиры в новостройках, вероятно, продолжится в 2021 году. В среднем по России их стоимость за год может вырасти на 10−12%, в Москве — до 20%

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