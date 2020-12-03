Душанбе, , 10:34 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года Таджикистан экспортировал электроэнергию на общую сумму $50,2 млн, что на 43,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает издание «Авеста».

Электроэнергия поставлялась в Афганистан, Узбекистан и Киргизию. Объем поставок в каждую страну не раскрывается. За отчетный период на электростанциях Таджикистана произведено 16,1 млрд кВт∙ч, что на 5,1% меньше, чем в январе—октябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—октября 2020 года производство электроэнергии в России составило 862 млрд кВт∙ч, что в 53 раза больше, чем в Таджикистане.

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