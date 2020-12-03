Джакарта, , 10:32 — REGNUM Компаниям из Индонезии удалось заключить контракты на сумму 215,9 млрд индонезийских рупий ($15 млн) на выставке Китай — АСЕАН, которая проходила в конце ноября в округе Наньнин в Китае, сообщает Antara.

«Участие Индонезии в выставке является весьма успешным», — заявил посол Индонезии в Пекине Джаухари Оратмангун.

Известно, что в ежегодном мероприятии, которое проводится в 17-й раз, Индонезия заняла две площадки.

Президент Индонезии Джоко Видодо выступил с речью, заявив, что выставка Китай — АСЕАН является важной платформой для продвижения торговли и инвестиций в Азии, а также моделью для хорошего сотрудничества между Китаем и странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Президент Джокови также выразил надежду, что эта деятельность поможет восстановить экономики региона после пандемии и углубить сотрудничество по линии АСЕАН — Китая в области торговли, туризма и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подписания соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве Госсовет КНР принял меры по более активной реализации этого многостороннего документа, создающего в Восточной Азии зону свободной торговли.

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