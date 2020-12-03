Сеул, , 10:28 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса в Южной Корее продолжают фиксировать рост объёмов средств, потраченных на онлайн-шоппинг. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в октябре 2020 года жители страны потратили на онлайн-покупки 14,2 трлн вон (~$12,9 млрд), что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что продажи бытовой техники и электроники выросли на 39,6%, товаров для дома — 38,8%. Объём средств, потраченных на культуру и развлечение, также увеличился на 93,2%, на транспорт и туризм — на 25%.

Объём средств, потраченных на онлайн-шоппинг с помощью мобильных гаджетов, вырос на 22,9%, до 9,5 трлн вон (~$8,6 млрд).