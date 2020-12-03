Душанбе, , 10:19 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года объем производства нефтепродуктов в Таджикистане составил 20,4 тыс. тонн, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в агентстве по статистике.

За отчетный период производство бензина сократилось на 51,1%, дизельного топлива — на 51,2%, мазута — на 51,3%. Объем импорта нефтепродуктов составил 488,5 тыс. тонн, что на 15,3% больше, чем в январе—октябре 2020 года.

В основном Таджикистан импортирует нефтепродукты из России и Казахстана. Сумма импорта составила $231,6 млн. Душанбе вынужден импортировать нефтепродукты из-за малых объемов внутреннего производства.

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