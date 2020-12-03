Москва, , 10:18 — REGNUM Граждан РФ ждет сезонное, временное повышение цен перед праздниками, но резкого роста инфляции можно не ждать. Об этом 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«В дни кризиса и закрытия предприятий инфляция закономерно усилилась. Она, как температура на теле экономики, повышается, чтобы спасти ее. Инфляция даёт возможность производителям сохранять хоть какую-то часть прибыли, — сказал Ковригин. — Сохранению инфляции на допустимом уровне способствовала и гибкая политика ЦБ в отношении ключевой ставки. В дни локдаунов ставка не повышалась, сохраняя возможность получения предприятиям кредитов по невысокой ставке».

Как подчеркнул Ковригин, по его мнению, в ближайшие месяцы цены сильно расти не будут.

«Это неоправданно в условиях сокращения спроса на товары не первой необходимости. Может наблюдаться сезонное повышение цен на товары к празднику, но это временно, — добавил он. — После отмены ограничений каких-то серьезных предпосылок для изменения сложившейся структуры цен нет. ЦБ будет удерживать инфляцию на допустимом уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 24 по 30 ноября выросли в среднем на 0,1%, после роста на 0,2% в предыдущие три недели.

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