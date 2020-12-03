Москва, , 10:10 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года в России на вторичном авторынке легковушек больше всего было перепродано моделей Ford Focus. Об этом 3 декабря сообщается на портале «Автостат Инфо».

За отчётный период в стране было приобретено 105 698 экземпляров подержанных Ford Focus. Это на 4,6% меньше, чем год назад, когда на вторичном рынке было реализовано 110 748 единиц авто.

На втором месте по популярности среди подержанных машин в РФ находится Lada 2114. Этот автомобиль с января по октябрь текущего года в стране перепродали 101 013 раз, что на 11,4% меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris с результатом 94 066 перепроданных машин (+7,4%).

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга расположились соответственно KIA Rio (92 537 ед.; +14%) и Lada 2107 (84 547 ед.; — 15%).

Напомним, с января по октябрь нынешнего года на вторичном авторынке РФ были куплены 2 747 404 машины иностранных компаний, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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