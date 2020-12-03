Уфа, , 10:04 — REGNUM Автоматизированную швейную фабрику, которая может составить конкуренцию знаменитым брендам, планируют создать в Башкирии. Об этом сообщил генеральный директор фабрики «Заспорт» Евгений Романов на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Алга», 3 декабря передает пресс-служба государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору.

По его словам, предприятие планирует начать выпуск спортивной одежды на территории особой экономической зоны «Алга» в третьем квартале 2022 года. Планируется, что эта одежда составит конкуренцию именитым брендам: Reebok, Columbia, Adidas, Nike и Bosco Sport. При этом на реализацию данного проекта планируется направить порядка 430 млн рублей. В результате будут созданы 289 новых рабочих мест.

Отмечается, что на этом заседании генеральный директор завода дорожной разметки «Азимут» Дмитрий Архипов высказался за реализацию проекта строительства инновационного завода по производству дорожной краски на основе органического растворителя и холодного пластика. На реализацию этого проекта инвестор готов направить более 500 млн рублей и создать 40 новых рабочих мест.

По словам руководителя аппарата правительства Башкирии Илшата Тажитдинова, оба этих проекта являются востребованными и современными, они соответствуют последним тенденциям госполитики и целям реализации нацпроектов.

Он подчеркнул, что до 2025 года бренд «ЗАСПОРТ» был выбран поставщиком спортивной и наградной экипировки для Олимпийской команды РФ.

Компании намерены подписать трёхсторонние соглашения с правительством региона и Корпорацией развития, в котором будет закреплен их статус резидентов особой экономической зоны. После этого, Министерство экономического развития РФ включит предприятия в соответствующий реестр.

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