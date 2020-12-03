Москва, , 09:57 — REGNUM Нефть смогла вернуться к росту на торгах 3 декабря, проигнорировав отраслевые факторы, которые по большому счету не располагали к покупкам. Brent в моменте достигала отметки $48,75, однако к концу дня откатилась ниже уровня $48, который пытается отвоевать на утренних торгах 3 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Котировки черного золота остаются в пределах текущего диапазона в ожидании решения ОПЕК+. 2 декабря появились слухи о некотором прогрессе в обсуждениях, и в качестве наиболее вероятных вариантов рассматриваются продление ограничений на добычу до конца первого квартала или постепенное наращивание производства на 500 тыс. баррелей в месяц.

Трейдеры склоняются к тому, что экспортеры сделают выбор в пользу первого сценария, который скорее всего будет воспринят нейтрально.

Тем временем отраслевая статистика из США не смогла порадовать участников рынка. Отчет минэнерго США отразил сокращение запасов сырой нефти всего на 0,7 млн баррелей при прогнозе падения на 2,4 млн.

Более того, запасы бензина и дистиллятов выросли на 3,5 млн и 3,2 млн баррелей соответственно, а добычу увеличилась еще на 100 тыс. баррелей в день.

Впрочем, можно сказать, что рынок проигнорировал релиз, сосредоточившись на ожиданиях начала вакцинации и снятия карантинных ограничений в Европе. Свою лепту в улучшение динамики Brent внес и фактор слабого доллара — американская валюта обвалилась к минимальным с апреля 2018 года уровням и остается под давлением.

3 декабря во второй половине дня ОПЕК+ огласит свое решение по сделке, которое задаст дальнейший тон нефти.

При неожиданно благоприятном сценарии, который предполагает пролонгацию ограничений на шесть месяцев, Brent рванет выше $50. Впрочем, такое развитие событий, учитывая недавние сигналы от альянса, маловероятно», — считает эксперт.

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