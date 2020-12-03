Сеул, , 09:46 — REGNUM Несмотря на затянувшуюся пандемию коронавируса в Южной Корее зафиксировали самый высокий в 2020 году объём продаж импортных автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьютеров импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в ноябре 2020 года в стране было зарегистрировано 27 436 импортных легковых автомобиля, что на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с октябрём текущего года показатель вырос на 13,1%.

Известно, что больше всего в стране было продано автомобилей марки Mercedes-Benz (7186 ед.). По сравнению с ноябрём 2019 года объём продаж автомобилей данной марки вырос на 6%. На втором месте по количеству проданных автомобилей расположилась BMW (5551 ед, +18,7%). За ними следуют Audi (2906 ед.), Volkswagen (2677 ед.), Volvo (1267 ед.), Jeep (975 ед.), Lexus (951 ед.) и Mini (940 ед.).

Отмечается, что в ноябре текущего года в стране было продано 3267 автомобилей американских брендов, что на 15,7% меньше, чем в ноябре 2019 года. Число проданных автомобилей немецких марок также сократилось на 15%, до 22 182 единиц, японских марок — на 15,7%, до 1987 единиц.

С января по ноябрь в стране было зарегистрировано 243 440 автомобилей, что на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.