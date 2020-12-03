Богородицк, Тульская область, , 09:38 — REGNUM Активизировать подготовку заявок от Тульской области на участие малых городов региона во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды поручил губернатор Алексей Дюмин в ходе выездного совещания в Богородицке 2 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в Богородицке Управление пресс-службы правительства Тульской области

В прошлом году победителями конкурса стали Богородицк и Венев, работы там уже завершены. Перед совещанием глава региона побывал на набережной Богородицка, благоустройство которой проводилось за счет федерального гранта. Как отмечалось на совещании, Тульская область ежегодно участвует в конкурсе, и за время его проведения победителями стали семь проектов, ещё один вошёл в число финалистов. По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, в настоящее время ведется подготовка к участию в конкурсе 2021 года. В шести городах — Алексине, Донском, Щекине, Кимовске, Киреевске и Ясногорске — с участием жителей отбираются общественные пространства для благоустройства.

«Конкурс — это хорошая возможность привлечения дополнительных средств в наши малые города. Надо активизировать подготовку заявок для участия оставшихся населённых пунктов», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Также на совещании главы администраций Веневского и Богородицкого районов отчитались губернатору о работе по благоустройству районных центров. Глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский отметил, что проект благоустройства Красной площади в Веневе в этом году полностью реализован. Площадь стала единым рекреационным пространством: здесь появились павильоны, амфитеатр, детский городок, установлены лавочки, вписанные в рельеф местности, выполнено озеленение, смонтированы системы автоматического полива и видеонаблюдения. В ближайшее время здесь могут появиться кафе. На 2021 год запланировано завершение реконструкции колокольни и прилегающей территории. Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин доложил, что с 2012 года в Богородицке ведется комплексное благоустройство исторического центра — это включают реконструкция дворца графа Бобринского, Екатерининского моста, благоустройство городского сада. Завершена реконструкция гидротехнических сооружений Большого пруда и шлюза-регулятора Нового пруда. Также благоустроена часть улицы Пролетарской, обустроены тротуары и велодорожка, установлено энергосберегающее освещение. Территория плотины обустроена как променад, связывающий две части города. На ней появились трибуны, навесы с качелями и шахматными столами, современная детская зона. На прогулочной территории сформирована оранжерея, установлено видеонаблюдение.

«Важно сохранить то, что уже сделано. Уделите повышенное внимание отслеживанию информации с камер видеонаблюдения и поддержанию чистоты и порядка», — подчеркнул губернатор.

В конкурсе 2020 года победили ещё три города Тульской области, это Плавск, Липки и Узловая, реализация проектов, на которые в общей сложности будет выделено 253 млн рублей, должна завершиться в 2021 году. Районы также объявили конкурс на муниципальную субсидию на выполнение работ.

«Если раньше мы подавали заявки со сроком исполнения два года, то теперь мы должны завершить все работы в течение следующих двенадцати месяцев. Это потребует особенно тщательного контроля со стороны глав муниципалитетов. Напомню, что они несут персональную ответственность за реализацию проектов. Прежде всего перед жителями, которые эти проекты активно поддержали», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор дал поручение главам администраций максимально быстро закончить процедуры отбора подрядчиков, а также обратил внимание на важность привлечения на свои территории новых инвесторов.