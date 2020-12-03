Кызыл, , 09:32 — REGNUM Верховный хурал Тувы 2 декабря принял в первом чтении законопроект о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, документ парламентариям представил министр финансов Орлан Достай.

Согласно проекту, доходы бюджета в 2021 году составят чуть более 8,2 млрд рублей, что на 5% выше, чем в 2020 году. Далее доходы продолжат расти, достигнув в 2022 году 8,7 млрд рублей, в 2023 — 9,24 млрд.

«Прогноз безвозмездных поступлений определен на 2021 год в сумме 31 702,6 млн рублей. В 2022 году прогноз безвозмездных поступлений составляет 30 831,9 млн рублей, в 2023 году — 31 050,5 млн рублей», — добавили в правительстве.

Расходы в следующем году превысят 38,1 млрд рублей, что на 18% ниже нынешнего бюджета.