Тюмень, , 09:29 — REGNUM ﻿В Тюмени на месте бывшего судостроительного завода в районе улицы Максима Горького появится жилищный комплекс. Об этом сообщается на сайте застройщика «ПСК Дом Девелопмент».

Здесь появятся три дома переменной этажности с закрытыми дворами, новым детским садом, небольшим прудом, спортивной зоной и садом камней.

Легендарный Тюменский судостроительный-судоремонтный завод был построен в середине XIX века. С 1869 по 1872 годы на заводе были изготовлены буксиро-пассажирский пароход «Заря» для работы в бассейне реки Оби, пароход для реки Енисей, металлическая плавучая тюрьма, пароход на озеро Байкал и металлическая баржа длиной 32 сажени на реку Лену. Во время Великой Отечественной войны завод работал на нужды фронта. В советское время тюменский судоремонтный завод имел на приписке и техническом обслуживании 44 единицы буксирных пароходов с бортовыми колёсами, пассажирского флота 14 единиц, дизельного самоходного флота 40 единиц, в том числе два танкера и два рефрижераторных судна и других.

В 90-х годах ХХ века завод обанкротился, были уволены пять тысяч его сотрудников. Попытки реанимировать предприятие в 2000—2006 годы не увенчались успехом.