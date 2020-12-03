Грозный, , 09:12 — REGNUM Чечня и Газпром договорились о 100%-ной газификации республики к 2026 году. В течение ближайших пяти лет «будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Чеченской Республики», сообщили 3 декабря в пресс-службе компании.

Все предстоящие в этот пятилетний срок мероприятия расписаны в программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы, которую подписали глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. За эти годы в регионе будет построено около 1300 км газопроводов в 25 населенных пунктах восьми районов Чечни.

На исполнение программы Газпром направит 12,3 млрд рублей. Эта сумма более чем в три раза превышает ту, что была направлена на развитие газового хозяйства Чечни в 2016—2020 годах.

Напомним, на начало 2020 года уровень газификации Чечни составлял 98,2%.